美國總統川普今天捍衛發現美洲的15世紀義大利探險家哥倫布的文化遺產。哥倫布因被部分人士指控須為美洲原住民遭大屠殺負責，部分美國地區已將哥倫布紀念日改為原住民日。

美國為紀念哥倫布（Christopher Columbus）發現新大陸，將每年10月第2個星期一訂為國定假日哥倫布日（Columbus Day）。川普今天和來訪的義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）召開聯合記者會開場時表示：「我們星期一（14日）紀念一位義大利探險家，他發現了新大陸。這位紳士名叫哥倫布。」

川普還說：「對我而言，這一天永遠稱為哥倫布日。有些人不喜歡，但我喜歡。」

川普顯然意指華盛頓特區市政府最近決定將哥倫布日改為原住民日（Indigenous Peoples' Day）。推動改名的市議員曾表示，在現為義大利的領土出生、替西班牙從事航海探險的哥倫布，「在美洲殖民、截肢和屠殺了數以千計的原住民」，且「從未踏上目前的美國領土」。

哥倫布和他的3艘船1492年抵達加勒比海時，美洲已有原住民在此生活。因此美國緬因州、佛蒙特州（Vermont）、新墨西哥州、阿拉斯加州和夏威夷州已將哥倫布日改為原住民日，以紀念這些原住民。

然而川普認為，哥倫布日也是美國的義大利族群慶祝的日子。美國至少有1600萬義大利裔人口。

他說：「我想義大利和美國的聯繫從未如此穩固。我有很多義大利朋友，我數不清有多少義大利朋友。」

(中央社)