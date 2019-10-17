法國時尚精品品牌克麗絲汀迪奧（Christian Dior）在中國一所大學演講時，因中國地圖未納入台灣遭大陸網友圍剿，克麗絲汀迪奧今天公開道歉並表示，他們支持中國的領土主權主張。

路透社報導稱，迪奧在杭州的浙江工商大學發表店面網絡說明報告時，散發了徵才活動的資料，但資料上引用的中國地圖沒有台灣，被發現後在網路發布，因此引發網民的圍剿。

迪奧在官方微博帳號貼文表示：「個別Dior迪奧員工的錯誤表述言論絕不代表公司和品牌一如既往的中國立場！」

聲明還說，「針對2019年10月16日，Dior迪奧人事部員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件，本公司首先深表歉意。同時，本公司強調：這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，公司已著手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。」

「DIOR迪奧始終尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整，珍惜中國人民的情感。對於此次個別員工的錯誤深表不安，一定引以為戒，杜絕類似錯誤的再次發生。」

「DIOR迪奧是中國的朋友，和14億中國人民同歡共祝新中國70華誕，並將榮幸參展今年11月的「進博會」，為中法友誼添磚加瓦。DIOR迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑！」

克麗絲汀迪奧只不過是最新一間踩到地雷的公司，先前包括Givenchy、Coach和Versace等精品大廠最近幾個月都做過類似的道歉

(中時電子報)