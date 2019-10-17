聖火傳遞到大園民眾歡迎 17:402019/10/17 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所。(大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所。(大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真) 108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所。(大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真) 108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所，由大園區長徐藍科率行政團隊，從圳頭里卓榮騰里長率大園區國中、小運動好手，手中接下神聖的聖火。 大園區長徐藍科說，為迎接聖火到大園，區內各團體上下一心共同籌備聖火交接典禮，大家積極配合鄭文燦市長積極打造桃園市為熱力、健康、運動城市之政策，努力推動各項體育活動並挹注經費支持。108年全國運動會在桃園，衷心祈願並預祝全國運動會圓滿成功，也讓台灣所有人看見桃園人熱情與活力「桃園好靚．全運有勁」。 (中時 ) #大園 #聖火 #運動會 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 哈吉貝颱風影響 部分航班延遲 10:232019/10/13 生活 黃敏惠勉全運會代表隊 揮出KANO精神 17:042019/10/14 生活 消防之光林怡妏、林冠儀，世界比賽拿金牌 20:302019/10/14 體育 雙北爭取亞運 侯友宜：1＋1大於2 19:262019/10/14 政治 土資場監視設備 形同虛設 04:102019/10/15 地方新聞 全中運聖火傳遞 可望融入燈塔文化 04:102019/10/16 地方新聞 基隆》全運會選手暖身拚戰 基隆風速男熱身奪兩金 18:102019/10/16 體育 創軍人榮耀 築世界和平 04:092019/10/17 焦點新聞 富宇運動會 長者鬥智鬥力 04:102019/10/17 財經焦點 全運會選手暖身 基隆風速男奪雙金 04:102019/10/17 地方新聞 生活熱門新聞 中研院主導查蔡論文真假？廖俊智回應了 - 生活 - 旺報 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 經理失業老婆跑了 轉戰Ubereats與妻重逢...結局神展開萬人傻眼 - 生活 又是士林夜市！這食物她點2份竟收600 網一看氣炸 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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