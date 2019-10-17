108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所。(大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所。(大園區公所提供／呂筱蟬桃園傳真)

108年全國運動會聖火傳遞17日下午來到桃園市大園區公所，由大園區長徐藍科率行政團隊，從圳頭里卓榮騰里長率大園區國中、小運動好手，手中接下神聖的聖火。

大園區長徐藍科說，為迎接聖火到大園，區內各團體上下一心共同籌備聖火交接典禮，大家積極配合鄭文燦市長積極打造桃園市為熱力、健康、運動城市之政策，努力推動各項體育活動並挹注經費支持。108年全國運動會在桃園，衷心祈願並預祝全國運動會圓滿成功，也讓台灣所有人看見桃園人熱情與活力「桃園好靚．全運有勁」。

(中時 )