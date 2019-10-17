涉嫌與女友來台旅遊卻殺人分屍，造成一屍兩命的港籍嫌犯陳同佳，法務部得到消息陳將在香港因另案刑滿出獄，法務部呼籲港方，在陳同佳另案刑滿釋放前，積極續押追訴，台灣也將迅速提供陳在台相關證據，俾使港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責。

法務部指出，港女分屍案發生後，負責偵辦的士林地檢署，先後在2018年3月、4月間，透過法務部經由大陸委員會向香港政府提出2次司法互助協請調查取證，到目前未獲港方回應；而涉案的陳同佳在案發後已潛逃回港，經士檢發布通緝，透過法務部部經由陸委會向港府提出遣送被告來台接受偵審，亦未獲回覆。

法務部衡量港女分屍案被告及被害人都是香港居民，據悉香港檢警機關也已掌握很多未提供我方的在港證據，並懷疑被告可能是在香港即預謀犯案，香港不是沒有管轄權；此外，被告所犯屬於萬國公的罪涉嫌殺人重大刑案，香港檢警機關也應依照其司法程序，持續積極偵辦，以還給被害人及其家屬公道。

港女分屍案法務部籲港方續押追訴陳同佳。

法務部也藉此正式呼籲港方秉持追訴殺人犯罪的執法立場，在陳同佳另案刑滿釋放前，積極續押追訴，我方將在對等、尊嚴及互惠的基礎上，迅速提供港女分屍案在台相關證據，讓港方得以充分掌握台港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。

(中時 )