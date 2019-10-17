通霄鎮通南里西濱橋下籃球場，過去無夜晚照明設備，公所申請獨立電表，設置6盞燈具，採投幣式供電措施。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮通南里西濱橋下籃球場，過去無夜晚照明設備，公所申請獨立電表，設置6盞燈具，採投幣式供電措施。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

落實使用者付費，通霄鎮公所創首例，在通南里西濱橋下籃球場，設置投幣式照明設備，共設置6盞燈具，依據技師估算，公布計費方式為每小時10元，鎮民大多支持新的用電措施，10日起試辦反應良好，鎮公所指出，過去常態性開燈電費高昂，新措施可減少公所財政負擔。

通南里西濱橋下籃球場，占地580平方公里，設有1個籃球全場，過去晚間沒有照明設施，由於距離其他具有夜間照明設備的籃球場太遠，因此公所9月申請獨立電表，並安裝投幣式照明設備，讓附近居民晚間也有運動的場域。

通霄鎮公所指出，設置投幣式照明設備，依據台電費率級距估算，每天開4小時，2個月電費約為2300元，採「使用者付費」原則辦理；公設所說明，設置6盞燈具，每盞每小時耗電約400瓦，等於啟用照明服務，每小時就耗電2.4度，1度電收費4元來算，每小時取整數就決定收費10元。

公共設施管理所指出，鎮內夜間開燈的球場增至4處，除了西濱橋下，還有平日晚間開燈的梅南里、隧道口球場，以及周五、六晚間開燈的通霄國中後山籃球場，梅南里籃球場仰賴路燈照明，雖設有開關方便民眾使用，仍有「忘了關」浪費電的疑慮，投幣式若試辦良好，將陸續推廣至其餘公所管轄的籃球場。

(中時 )