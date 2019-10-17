國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨日開始他對高雄告假後的第一天行程，來到屏東小琉球進行「土地傾聽之旅」；高雄市副市長李四川突現身呼籲鄉民「看他的面子，一定要讓韓當選」，此舉令「黑韓」議員黃捷相當不滿，認為現在市長請假、副市長也請假，難不成高雄要鬧空城了嗎？不過，網友反譏黃捷表示：「韓的代理人有三位，懂不？這種水準還能當議員」，還要黃捷去眼科掛號檢查一下！

高雄市議員黃捷在臉書上表示，「市長上任不到一年就放三個月韓假落跑，現在連副市長都跟著有樣學樣」，黃捷表示，高雄縣在完全被放空城，讓市政空轉，這樣無心市政、荒腔走板的市長竟然「巴著位置不請辭」，毫無責任感可言！太厚臉皮了！

針對黃捷「逢韓必黑」心態，網友亦大加撻伐指出，「高雄人氣炸，快罷免這個議員」、「韓的代理人有三位，懂不？這種水準還能當議員」、「白目議員搞清楚有三位副市長，想紅也不是這樣」、「有啥好氣的，明年1月11日人民會給妳答案」、「隨便你啦 倒是這樣習慣性翻白眼 是不是要去眼科掛號 ... 看看是不是那裡要詳細檢查一下」。

(中時電子報)