為了有效打擊詐欺集團，台灣已修法將詐欺犯以組織犯罪論處且需要強制工作3年，但詐欺犯首次犯罪時須從重論處加重詐欺罪，該法條是沒有強制工作規定，最高法院各庭因此產生了法律見解歧異，經由審理庭提案交由大法庭審理。

這項法條爭議在於，如果一個人加入了幫派從事暴力犯罪，必須要被論處組織犯罪且強制工作3年，不過如果他加入了幫派並利用組織從事詐欺，初次犯罪依「想像競合犯」從一重位加重詐欺論罪，卻可能因此不須強制工作。

目前最高法院刑事第二庭與另4庭認為，加重詐欺罪沒有強制工作的規定，對於初次犯罪的詐欺犯依加重詐欺罪論罪，就不能再拿沒有適用的法條、組織犯罪來要求強制工作，但有另3庭認為仍須強制工作3年，另1庭有不同見解。

本件法律爭議最高法院刑事第二庭1個月以徵詢書徵詢其他各庭的意見後，因各庭有不同的法律見解，為了統一法律見解避免判決「初一十五不一樣」，決議提案刑事大法庭，開庭時間將由合議庭組成後再決定。

(中時 )