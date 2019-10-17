天氣逐漸變冷，即將迎來泡三溫暖、泡溫泉的季節，不過千萬要小心，公共場所的環境有可能染上「菜花」。日前高雄一名50歲媽媽因常上三溫暖，下體開始發癢，就醫後被確診得到菜花，而她的6歲女兒竟也因為和母親共泡溫泉染上菜花。醫師陳保仁在節目指出，最大原因很可能是共用浴巾惹的禍。

高雄的案例起因媽媽下體被診斷出菜花，還差點被誤會私生活不檢點，其實菜花，主要由人類乳突病毒（human papillomavirus,HPV）引起，雖然最常見的是透過性行為來傳染，但也有可能透過共用浴巾、不乾淨的公共設備來傳染，儘管佔少數，過去仍有不少類似例子。

婦產科醫師陳保仁就在節目《醫師好辣》上表示，自己就有聽過一位媽媽帶4歲少女去泡溫泉，不幸共同染上菜花。另外，外科醫師江坤俊也表示，曾有一名16歲少女被帶去給她看，確認下體長有菜花，不過後來追查出來原因並不是少女的不良性行為，而是和她哥哥曾共用過同條浴巾導致。

公共空間盡量使用獨立衛浴設備，並要避免直接接觸公共設施及使用共用毛巾，和家人也要區分各自浴巾較好。（示意圖／shutterstock）

陳保仁補充，雖然人類乳突病毒必須仰賴活體，否則幾小時就會死亡，但如果在不乾淨的水中，病毒仍能短暫存活一段時間。甚至在100℃的高溫水裡也能多存活10幾分鐘。所以他呼籲公共空間盡量使用獨立衛浴設備，並要避免直接接觸公共設施及使用共用毛巾，和家人也要區分各自浴巾較好。

最後江坤俊指出，人類乳突病毒約160幾種，能引起菜花的就有30幾種，所以重點應注重個人衛生整潔才對。若不放心，9至26歲女性可以去施打子宮頸疫苗，能有效防止得到菜花。

(中時電子報)