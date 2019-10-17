張震嶽將在10月18日推出全新EP，第二波新歌〈酒鬼〉描述張震嶽一對情侶朋友的故事，男生只要喝了酒就會說話傷害女方或是做一些不好的行為，MV劇情則是從男方酒醒時開始演，導演採用一鏡到底的腳本，不過因為走位不容易，張震嶽甚至前後走了30次才完成，十分辛苦。

張震嶽新歌〈酒鬼〉，MV劇情描述男生酒後傷害女方。（本色音樂提供）

在一鏡到底鏡頭安排下，張震嶽一開始躺在地上，鏡頭轉換時得趕快站起來去下一個點，還要小心不要撞到任何人，場景裡的床鏡頭轉換時，工作人員要趕快去把它掀起來，攝影機才能順利運行，看似滑順的一鏡到底，背後並不容易，一個小穿幫就要重來一次，不過成果張震嶽很喜歡，覺得很純粹很簡單，宛如他的音樂一樣。導演也笑稱「自己從小聽張震嶽音樂到大」，兩人剛好都喜歡衝浪，在拍攝壓力結束後，更邀約下回一同衝浪。

張震嶽與新歌〈酒鬼〉導演Birdy都愛衝浪，兩人更相約日後一同衝浪紓壓。（本色音樂提供）

張震嶽新歌〈酒鬼〉MV採一鏡到底方式，前後走位近30次才完成。（本色音樂提供）

張震嶽在日常生活中，是生活觀察家以及記錄者，從朋友之間聽來的故事，有時會成為歌裡主角，還因此不小心變成「張老師」。張震嶽發行《遠走高飛》EP不做任何的宣傳通告，但近期將策劃一場小型演出，請歌迷朋友們留意官方社群公布。10月18日中午12點〈酒鬼〉MV首播請鎖定滾石音樂youtube及張震嶽、本色音樂臉書及IG。

(中時 )