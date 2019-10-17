導致民進黨昨天中執會提名委員會「開花」的關鍵人物之一立委蘇震清今透過辦公室回應，蔡總統、陳菊、黨主席卓榮泰先前曾承諾過將他納入不分區；民進黨下週三召開廉政會討論蘇震清涉入誠美材掏空案。

民進黨發言人李明俐今表示，主席及黨中央會持續進行溝通，希望大家能以大局為重，全力促成黨內最大的團結。民進黨現在需要先完備不分區提名的相關程序與作業。由於蘇震清捲入誠美材掏空案，民進黨廉政會主委邱駿彥指出，下週三廉政會有例行會議，會討論蘇震清的案子，已請廉政會秘書跟蘇震清聯繫，至於蘇會不會親自前來說明，目前尚未接到回覆。

民進黨中執會原定昨天討論不分區立委提名委員會名單，傳出因立法院長蘇嘉全為力保蘇震清納入不分區立委安全名單，發動派系機術性流會表達抗議。而引發蘇嘉全發動這場技術性流會的主要原因之一就是，侄子現任立委蘇震清是否納入不分區一事。

蘇震清今透過國會辦公室回應，蔡總統、陳菊、黨主席卓榮泰先前曾承諾過將他納入不分區，如果黨中央推翻原本承諾，一定會捍衛清白脫黨參選。

(中時 )