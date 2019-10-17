失事幻象戰機 打撈2年找到黑盒子 17:202019/10/17 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 飛官何子雨駕駛幻象戰機，機號2040，在106年11月7日晚間6時43分失事。(圖/國防部提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今(17)日表示，前(106)年11月7日晚間於臺灣北部空域失聯之幻象2000-5型戰機(機號2040)，經過近兩年打撈，日前在國家實驗室海科中心協助下，已於事發海域尋獲該戰機飛行紀錄器(FDR) 。 106年11月7日飛官何子雨駕駛幻象戰機，於晚間6時43分於基隆外海失聯；國防部去年6月認定因公殉職，總統蔡英文去年6月5日發布總統令，追晉何子雨為少校。 空軍表示，有關尋獲之飛行記錄器將送回原廠判讀，以釐清肇因，避免憾事再生；另本專案已完成任務，將停止水下打撈作業。 (中時 ) #戰機 #幻象 #飛行 #空軍 #失聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委助理跑行程 找回失散妹 04:102019/10/13 地方新聞 國慶連假 失聯移工狂歡遭逮 11:332019/10/13 社會 陸慶空軍70年 參展裝備歷年之最 04:092019/10/15 焦點新聞 面向台海空域 殲-20列裝王牌部隊 04:092019/10/15 焦點新聞 殲10戰機出口 陸在泰國試水溫 04:102019/10/15 論壇廣場 大砍碳足跡 英委員會不惜對飛行常客開鍘 19:092019/10/15 國際 美F22 F35教練機 波音T7A紅鷹低空高速震撼 03:422019/10/17 軍事 《文創股》智崴前進冰島，世界最北飛行劇院開幕 09:262019/10/17 財經 智崴攜手美商插旗冰島 世界最北飛行劇院開幕 12:402019/10/17 財經 2年前失事幻象戰機 軍方終於尋獲黑盒子 15:352019/10/17 政治 軍事熱門新聞 美F22 F35教練機 波音T7A紅鷹低空高速震撼 - 軍事 陸航母點火 引發亞太新軍備競賽 - 海軍 改變戰場規則 女武神無人戰機創新貨櫃發射器 - 軍事 3對同性報名三軍聯合婚禮 均退出 - 軍事 倉促撤離 美F15自炸敘境打擊IS總部 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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