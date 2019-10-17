空軍今(17)日表示，前(106)年11月7日晚間於臺灣北部空域失聯之幻象2000-5型戰機(機號2040)，經過近兩年打撈，日前在國家實驗室海科中心協助下，已於事發海域尋獲該戰機飛行紀錄器(FDR) 。

106年11月7日飛官何子雨駕駛幻象戰機，於晚間6時43分於基隆外海失聯；國防部去年6月認定因公殉職，總統蔡英文去年6月5日發布總統令，追晉何子雨為少校。

空軍表示，有關尋獲之飛行記錄器將送回原廠判讀，以釐清肇因，避免憾事再生；另本專案已完成任務，將停止水下打撈作業。

(中時 )