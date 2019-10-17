竹北國民運動中心啟用後，民進黨立委參選人鄭朝方主張「溪南也要有國民運動中心」。縣府17日在教網中心召開「竹東鎮基層座談會」，教育處對地方民引頸期盼的「竹東國民運動中心」提出說明，將進行初步規畫。

教育處預估竹東國民運動中心工程經費約2.6億元，將爭取中央經費及縣府自籌，鎮公所建議及用地評估後，將採取竹北國民運動中心模式，擬利用竹東游泳池旁的土地，結合竹東游泳池，構築竹東體育園區。

這處基地位在快速道路終點，依教育部體育署「國民運動中心規畫參考準則」，將規畫體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場及桌球場等，興建完成後將委外由廠商營運或移交竹東鎮公所代管。

國民黨立委參選人林思銘等地方民代認為，基地鄰近台大竹東分院，提出設置銀髮族也能使用設施等構想，讓竹東國民運動中心與地方需求相結合，成為多用途場館。

與會民代並針對竹東設置完全中學及打造竹東在地特色等議題發言踴躍，縣長楊文科表示將與各局處做仔細研議，做為未來推動「建設大竹東」政策的參考。

(中時 )