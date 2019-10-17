吉安鄉中三路3段沿線路燈全數換新，連居民也覺得變得很美，夜間出來散步時，大大提升舒適感受。（吉安鄉公所提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮吉安也有歐風美感，吉安慶豐村中三路三段垂吊式景觀燈老舊損毀，鄉公所投入百萬經費汰舊換新，以歐風直立燈罩式路燈，點亮吉安夜間歐洲風味，不僅在照明功能上展現突出效能，同時融入街景美化鄉容。

路燈砸人啊！，慶豐中山路3段於2008年配合道路拓寬工程建置垂吊式路燈，經歷十年風吹雨打，吊掛處遭鏽化侵蝕，過去甚至發生過路燈脫鉤掉落傷人意外，即使沒掉落，大部分燈罩也都破損且吊掛處明顯鬆脫。

吉安鄉公所守護鄉民安全，挹注114萬經費，打造全新路燈，揮別生硬冰冷的制式化形象，新式路燈採簍空式燈雕，搭配直立的歐式燈罩，融合周邊建物特色與風貌。

建設科長吳印浴表示，新式路燈設立範圍自吉安路口至慶豐十三街，沿中山路三段共552公尺兩側全數汰換，重新粉刷上色。居民廖小妹妹也說，晚上跟家人出來散步，感覺路燈變得很漂亮，現在每天都一定要出來走走。

鄉長游淑貞提到，緊鄰中山路三段的好客藝術村，原先只不過是廢棄軍舍，如今成為鄉內藝文重心，白天展出多元作品，不時還有大型活動進駐，晚間與假日則是居民運動與交流聊天的好去處，新式路燈配合沿線街景，提供鄉親安全出入照明環境，也讓沿途風光更明媚。

(中時 )