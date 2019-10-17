貓咪「琪琪」跟黃金鼠「肥肥」卻是和樂融融。（莊哲權攝）

沒有上演貓抓老鼠的千年老哏，反而相親相愛。（莊哲權攝）

台東陳姓市民養的寵物貓跟黃金鼠，和樂融融，貓鼠一家親的畫面很療癒。（莊哲權攝）

貓不抓老鼠，老鼠也不怕貓的畫面只在卡通看過，沒想到在家裡上演。（莊哲權攝）

尤其貓總愛把鼠抱在懷裡取暖。（莊哲權攝）

顛覆千年世仇，貓鼠也玩大和解！台東陳姓市民收養的1隻流浪貓，與從夜市帶回來的黃金鼠，不但沒有上演貓抓老鼠的千年老哏，反而相親相愛，尤其貓總愛把鼠抱在懷裡取暖，看到這幅貓鼠一家親的溫馨畫面，主人打趣說，老鼠應該是「感動到不敢動」。

貓跟老鼠自古以來就是不共戴天的世仇，但是陳姓飼主養的貓咪「琪琪」跟黃金鼠「肥肥」卻是和樂融融，飼主說，琪琪是流浪貓，有1天在街頭一直對他喵喵叫，覺得很可憐，就帶回家收養，而肥肥則是兒子在夜市玩遊戲的彩品，貓跟鼠盡釋前嫌，住在同一個屋簷下，還相擁而眠，形成非常療癒的畫面。

飼主說，肥肥大部分時間都住在自己的籠子裡，跟琪琪「一邊一國」，毫無交流，有一天心血來潮，冒險讓肥肥出來跟琪琪「認識」一下，沒想到琪琪輕輕地將肥肥擁入懷裡，被抱在懷裡的肥肥，面對琪琪的利爪，可能感謝琪琪的不殺之恩，感動到不敢動。

飼主表示，家裡有拉拉跟琪琪2隻貓，只有琪琪愛跟肥肥玩，拉拉則對肥肥不太感興趣，總是愛理不理；他說，貓不抓老鼠，老鼠也不怕貓的畫面只在卡通看過，沒想到在家裡上演，至於貓為什麼不抓老鼠，飼主的兒子神回：因為肥肥太可愛了，琪琪捨不得吃。

(中時 )