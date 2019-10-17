2020年是義守大學創校30周年的重要時刻，為迎接大日子的到來，義大通識教育中心策劃一系列「中英文經典30＋講座」加以暖身，呼應義大近來積極落實的「跨域創新」理念，另鼓舞學生在既定專業課程外，能藉此接觸跨學門的知能，開拓寬廣視野。

「中英文經典30＋講座」共規劃10場，其中涵蓋中、英文場次，活動於一周前開跑，首場座無虛席，義大校長陳振遠也親自到場參與，勉勵同學「跨域多元學習」，並全程陪同聽講。

第一天活動邀請大眾傳播學系老師李嘉崑主講「破解演唱會方程式」為題，探討演唱會策畫與執行過程的種種面向；接著由應用英語學系老師蔡雅茹接棒，暢談「語言權力遊戲」，強調聆聽才能達成溝通目的，勉勵學生好好說話。

英文講座則由國際企業經營學系教授Anna Lin以「為何人們面對類似的情境會出現不同的反應」提問激盪思考，分享對於東西方文化的研究觀察，舉例東西方人物畫像姿態比較、日本庭園造景、韓國泡菜與中國長城等案例，引領同學透過文化認識各國差異性。

通識中心主任蔡夙穎表示，「經典30＋講座」系列設計跳脫傳統知識框架，培育學生創新思維，從不同角度探討問題，融入社會議題及時事，培養國際觀和多元文化視野，並激發獨立思考及主動學習能力。

(中時 )