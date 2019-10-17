嘉義市長黃敏惠（右）致贈伴手禮，神戶市市民福祉振興協會山岡課長代表受贈。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

日本神戶市幸福村園區廣大。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

日本神戶市幸福村的身障者衛浴設施。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率市府訪日團17日參訪高齡者及身障者長照機構「幸福村」，裡面有醫院、公園、老人大學，並開放遊客入園渡假泡湯，促進共融共榮的生活環境，市府表示，將汲取經驗打造宜居的幸福嘉義市。

黃敏惠表示，日本神戶幸福村是有名的高齡者及身心障礙者長照機構，規畫20年、營業30年，面積約205公頃，年均200萬人次入園使用各項設備，幸福村「通用設計」的概念讓不同年齡的人能互動交流，而不是為對特定對象規畫，值得借鏡，以促進嘉義市「健康城市」及「友善城市」的規設。

公益財團法人神戶市市民福祉振興協會山岡課長說，幸福村為增進身障及高齡者的自立及社會參與，走向共生共存的社會願景，也提供兒童、婦女及一般市民適合的設施，如可容納百人住宿的飯店、溫泉、遊泳池及體育館。

為高齡者設置特別養護老人之家「神港園幸福之家」，也為失智症提供專門的醫院，做持續性健康管理照護，還有復健醫院，為重度身心殘障的兒童設有療育中心，可供病患長期或短期入院照顧。

村內還有社區老人大學，57歲以上可申請入學，戶外運動設施齊全，有網球場16座，露營烤肉區，射箭場、運動廣場、適合足球橄欖球等多功能球場、高爾夫球場、騎馬場等，高爾夫球場特別開放給殘障及高齡者使用。

(中時 )