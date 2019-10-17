金門航空站今（17）日下午在尚義機場舉辦年度「空難」演習，動員軍民25單位220人和29部車輛投入操演，期待透過災難通報和搶救機制的建立和維繫，確保台金線「空中走廊」的安全運作。
這項「空難」的實兵演練是假設1架民航客機在降落時偏離跑道，冒煙起火燃燒，機組員立即疏散旅客離機，金門航空站也火速啟動搶救機制，動員金防部、海巡署、警消和衛生醫療單位在內的25個公、民單位，以及消防車、救護車等各式車種29輛投入搶救作業。
金門航空站主任洪念慈表示，演練目的在檢驗軍民單位建立的災情通報機制、指揮系統和應變能力，期待在有條不紊的運作下，發揮救災的最大能量，將可能的災害降至最低，並迅速恢復機場運作。
金門距離台灣本島約220公里，現有立榮、華信、遠東等3家航空公司飛行台北、高雄、台中、嘉義、台南和澎湖等6條航線，每日往返約90架次。
(中時 )
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