▲暨南大學主任祕書劉一中認為節能減碳、環保衛生及垃圾分類等，從小來教育才是最有效的方式。（楊樹煌攝）

▲18度C巧克力茆董事長，大力支持埔里鎮長廖志城規劃街道環境整潔，從教育著手及在埔里為環境議題所費的心思。（楊樹煌攝）

從競選鎮長時，就打著「共同作伙為埔里打拼」、「作伙生活」的理念，要與鎮民共同創造埔里新城市價值的廖志城，當選鎮長後不忘從環境作伙拚．創造美麗埔里新城鎮為起點，特別邀集埔里全鎮各級學校校長座談，並餐敘聯誼，盼由教育著手力行，讓全鎮環境衛生從學生做起，實現埔里成為最美麗城鎮的目標。

埔里鎮長廖志城在與埔里地區的國立暨南國際大學、暨大附中、埔里高工、還有全鎮各國中、小學校長座談時指出，埔里是大家共同生活的地方，潔淨的生活環境，不僅可提昇大家生活品質，並可促進埔里的觀光發展。

廖鎮長也指出，為讓埔里鎮成為最美麗的城鎮，落實學生環境教育，從學校為起點、至各里、社區以至全鎮鎮民，共同推動環境衛生，垃圾不落地，垃圾不亂丟，應是最具體有效的方式。

廖鎮長也拜託各級學校從班級提醒、宣導，甚至配合值星帶班打掃學校周邊、圍牆內外環境整潔，還有各機關、社團、寺廟、社區環保志工認養各公共環境、公園、街道、公路的環境整潔，鎮公所會請清潔隊配合各街道打掃、杷城大排清理及入口意象綠美化，相信在大家共同努力維護下，定會展現埔里亮麗的環境。

與會各級學校校長都深表認同鎮長致力環境整潔的維護，暨大主任祕書劉一中也認為節能減碳以至環保衛生、垃圾分類等，從中小學學生，也即從小來教育是最有效的。

一向極度熱心社會公益的18度C巧克力茆董事長也大力支持廖鎮長規劃街道環境整潔，從教育著手及為環境議題所花費的心思，他並感佩鎮長為讓埔里地區有乾淨好環境，經常可見他在鎮區親自打掃、撿拾垃圾，很令人感動；茆董事長並認為讓學生了解環境乾淨是成長所必須的很重要。

(中時 )