◎韓國瑜出招 承諾當選總統主動廢一例一休

「韓總統好！」國民黨總統參選人韓國瑜17日下午2點到屏東內埔天后宮昌黎祠參拜，大批韓粉早已在外守候，大家一見韓國瑜到場，立即簇擁上前迎接，現場除凍蒜聲四起外，還有支持者高喊「韓總統我們愛你」；韓國瑜在會後的媒體聯訪中則表示，若他當選總統，一定主動廢掉一例一休。

◎國榆出身卑鄙？師出黑韓題家長傻眼

台中市大里區光榮國中一名國文老師16日在期中考出題時，試題竟然有「韓總管是個奸詐『卑鄙』的小人，大家都對他嗤之以鼻，／國榆出身「卑鄙」，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍」，有影射韓國瑜之嫌，學生覺得這簡直藉考試之名，汙名化韓國瑜，回家告訴家長，國民黨台中市議會黨團17日舉行記者會，抨擊太離譜，把政治立場帶進校園，對此，校方開會之後，以該名只是腦海忽然出現這個人，無政治引導企圖，只予以「口頭告誡」，教育局長楊振昇表示，會以為為例要求各級學校不要以政治人物為考題。

◎國民黨考紀會開除李正皓、鄭佩芬黨籍

國民黨中央考核紀律委員會於今天開會，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件，通過的案件包括建議開除黨籍案2件、同意恢復黨籍案1件以及駁回2件申訴案件，其中兩件開除黨籍案包括草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬。

◎綠營告林國慶之子 林：徹查民進黨高官赴陸經商

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠，17日到嘉義地檢署舉發嘉義縣山區立委擬參選人林國慶之子當中國大陸政協、國企副總，涉違反《兩岸人民關係條例》，林國慶說，兒子當政協是為台商發聲的義務職，歡迎檢調徹查民進黨高官有多少家人在大陸經商？

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(中時電子報)