台東市民權里日式宿舍群，見證當地日據時期發展軌跡，但多已老舊毀損，縣府獲文化部「再造歷史現場」補助，陸續完成修復，最後批次第3、4期工程今日開工，將修復5棟建築，縣長饒慶鈴表示，全區將於明年底完成修復，不僅是找回縣民的歷史記憶，更將成為景觀新亮點。
座落於台東市民權里的日式宿舍建築群，面積廣達2.2公頃，是日治時期台東女中教職員宿舍，曾是台東市最繁華的街區，充滿學風及人文氣息，也承載著許多台東居民的共同記憶，但是隨著時代的更迭，這些老房子多半老舊毀損，甚至被遺忘。
台東縣政府文化處長鍾青柏表示，縣府無償撥用取得13棟歷史建築，並獲文化部「再造歷史現場」專案計畫補助，以2億元經費進行修復，第1、2期共8棟已完工，今天開工的第3、4期共5棟，工程進度在全國居前段班，另外還有4棟因產權問題，正辦理提撥中，可望申請第5期工程，未來連結市公所寶町，將是可觀的日式宿舍氛圍文化體驗區。
縣長饒慶鈴表示，在縣府、市公所及里長的努力下，老舊日式建築1棟1棟地收回來，而且有了新生命，全區在明年底修復完成後，將可重現日據時代台灣早期的風華，並成為台東市區觀光新亮點。
鍾青柏坦言，經營文化體驗區有其困難度，為免將來淪為蚊子館，將召開公聽會，邀請民眾參與歷史再造，共同進行整體規畫。
(中時 )
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