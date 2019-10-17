體育署長高俊雄呼籲，19日棒球亞錦賽兩岸大戰，球迷別帶著大型旗幟與標語進場。(黃邱倫)

棒球亞錦賽正在台中如火如荼進行著，中華隊預訂周六(19日)迎戰來勢洶洶的大陸隊，由於「香港議題」持續延燒，因此教育部體育署署長高俊雄今日受訪時表示，希望球迷當天能以最大的熱情來幫中華隊加油，但別攜帶大型標語和旗幟進場，進而影響到其他觀眾看球賽的權利。

本屆亞錦賽雖然和東京奧運門票沒有直接關係，但必須拿到前二名才能取得世界區資格賽的參賽資格，因此，除了地主國日本外，中華隊與大陸隊都相當重視，甚至大陸隊在預賽首戰就爆冷擊敗業餘組成的韓國隊。

香港民眾抗爭事件至今已五個月，NBA休士頓火箭隊總管莫瑞在推特上發文支持，引發大陸官方與民間的抗議，甚至球迷在NBA熱身賽舉牌遭到場館保安人員趕出球場。

據傳19日兩岸大戰會有不少球迷身穿黑衣、戴著口罩、拿著標語進場，中華棒協嚴陣以待，深怕會引發爭端。

體育署國際及兩岸運動組長許秀玲說，亞錦賽與棒協講的奧會模式無關，應該只是國際棒壘總會、亞洲棒總與中華棒協之間的協議書規範。至於如果球迷想要拿著旗幟與標語進場，則須依照棒協在門票上印製的規定，一旦違反規定，棒協工作人員就會在球迷進場的時候進行勸導。

許秀玲表示，棒協在亞錦賽開打球已成立因應處理小組，就是希望能避免爭議事件發生，如今這種情況也早有討論過。

高俊雄說，歡迎球迷進場替中華隊加油打氣，手拿小旗幟應該沒問題，但大旗幟或是大標語就不行了，畢竟這種方式會影響到其他球迷的看球權益，別讓原本想要快樂看球賽的心變了調。

(中時電子報)