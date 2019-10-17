全國運動會19日起至24日一連6天在桃園盛大舉行，市長鄭文燦17日為代表隊授旗，希望能掌握主場優勢，為桃園市爭取優秀成績。（甘嘉雯攝）

全國運動會19日起至24日一連6天在桃園盛大舉行，市長鄭文燦17日為代表隊授旗，希望能掌握主場優勢，為桃園市爭取優秀成績。（甘嘉雯攝）

睽違20年再度主辦全國運動會，桃園市17日舉行桃園隊授旗儀式，代表隊參加34個競賽種類，選手共計985人，市長鄭文燦勉勵選手，將金牌留在桃園，將有優渥獎勵金。

今年全國運動會計有帆船、划船、輕艇、桌球、自由車場地賽、保齡球、武術、現代五項、棒球、高爾夫等10個競賽種類提前比賽，目前桃園市已奪得7面金牌，包含武術套路男／女子組太極拳太極劍全能莊予曄及莊佳雯、南拳南刀全能蔡文娟、刀術棍術全能王振名等獲得4面金牌，男子組划船8人單槳有舵手式也順利三度蟬連金牌。

市長鄭文燦表示，這次全運會也是2020東京奧運的前哨站，桃園市選手李智凱、鄭兆村、田家榛均已取得2020東京奧運參賽資格，桃園有許多表現優異的選手，市府將給予最大的支持，特別修訂「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，個人項目金牌獎勵金從25萬元提高為32萬元，團體項目金牌獎勵金也從12萬元提高為15萬元，為全台頒發金牌獎勵金最為優渥的縣市。

(中時 )