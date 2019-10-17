蔡英文總統今主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第11次委員會議」時表示，原住民各族的族語，都是「國家語言」，希望讓各界熟悉族語的存在，並共同創造使用族語的友善環境。

總統致詞指出，今天在每一位與會者的座位上，都擺了一具耳機，因為稍後在語言小組的報告中，安排了排灣族語和中文的同步口譯。

總統說，這是總統府在正式會議中，第一次比照國際會議同步口譯外文的標準翻譯原住民族的語言。之所以這麼做，理由很明確，那就是各族的族語，現在都已經是的「國家語言」了，都應該受到重視。

總統表示，過去這三年，從成立原轉會、通過《原住民族語言發展法》，到提高5倍原民會的族語復振預算、支持各族設置族語推動組織，大家一起往前走了很多步。就連上個月底，台灣、美國、日本在帛琉共同舉辦的「南島語言復振國際論壇」，台灣的經驗都受到重視。相信大家的努力，不但對原住民朋友很有意義，對太平洋區域南島民族的兄弟姊妹們來說，也帶來了鼓舞。

總統強調，當然，原住民族的重大議題，不只是語言。絕大多數的委員，都很關心土地議題，特別是原住民保留地議題的進展。

隨後，總統聽取有關「原住民保留地議題辦理情形」報告案及語言小組期中成果報告，並就「目前直轄市、縣(市)國土計畫劃設」等相關提案與委員們進行意見交流。

(中時 )