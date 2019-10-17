用館長教你怎麼使用愛台灣賺大錢！ | 柴Sean你說

「館長」陳之漢在網路人氣夯，不時在直播中把三字經、五字經當口頭禪放送更是他的招牌特徵，曾陪著公民老師羅文提告館長的YouTuber「柴Sean你說」，近日更拍片分析館長的愛台灣商業模式，同時也大膽預測「2020館長的企業可能會有嚴重的問題會發生」。

擁有健身專業的館長，什麼東西都可以賣，一路從健身房會員賣到古龍水，「柴Sean你說」日前拍片分析館長商業模式，合理判斷館長一邊販賣仇中跟愛台灣，一邊卻在學習大陸直播主維繫粉絲的方法與營利模式，更點出館長罵三字經、5字經的專屬風格，若不改變的話，可能會為他帶來嚴重問題。

「館長你希望(企業)不斷成長吧？那到下一個階段的時候，他這樣的風格已經沒有辦法繼續下去的時候，緊抱政治也沒有辦法讓你持續成長，那你依舊不願意從政治路線轉型，還有這種草根轉型回來好好經營企業的時候，你的規模就沒有辦法上一層樓，因為創業者自己就沒有持續成長跟進步，你就沒有辦法帶領企業成長跟進步。」

「柴Sean你說」以自己做為大陸分公司的負責人管理經驗直言，若館長是一支股票，他絕對不會投資這家公司，因為風險超高，尤其是盈虧完全繫與館長一人，只要館長倒了整個都會倒掉。

他說館長這種接近於大陸網美的商業模式，很容易讓他侷限在100至150人的中小企業規模，後面就很難繼續成長，也無法轉型成一個國際企業，「所以在此我預測呢，2020館長的企業可能會有嚴重的問題會發生，整個併發，尤其他自己本身的健康問題。」建議館長多多注意自己健康，平常廣結善緣，「直播的時候避免直接攻擊他人，造成雙方不開心是非常可惜的事，而且說不定你就因此失去了一個很值得的合作廠商，對不對？」

(中時電子報)