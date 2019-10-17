2019 嘉義小劇場戲劇節從戲劇最核心的元素「故事」出發，除劇團既有的劇本農場計畫外，還攜手日本的亞細亞的骨、台北的黑眼睛跨劇團合作推出的「日本當代讀劇祭」。（張亦惠攝）

2019 嘉義小劇場戲劇節將在本周五在嘉義縣表演藝術中心登場，由阮劇團規畫執行，從戲劇最核心的元素「故事」出發，除劇團既有的劇本農場計畫外，還攜手日本的亞細亞的骨、台北的黑眼睛跨劇團合作推出的「日本當代讀劇祭」， 將以「讀劇演出」的形式演出台灣、香港、大陸及日本的6部劇本。

2019小劇場演出劇本農場劇作家的作品包括台灣劇作家李億銖的《落人之語》、香港劇作家鄧世昌的《一縷香絕》及中國劇作家胡疊的崑曲《師師令》，分別從嘉義大林的歷史與傳說、香港的家族與國族及挖掘深層靈魂對話來探討我們所處的這個世代。

「日本當代讀劇祭」由亞細亞的骨創辦人山崎理惠子策展、黑眼睛跨劇團鴻鴻操刀藝術總監，演出3部劇本，包括日本極具代表性荒誕派劇作家別役實的《滾湯冒泡煮鍋鍋》、日本革命四部曲劇作家宮本研的《阿Q外傳》及當代新銳女劇作家黃理子的《多重戀愛遊戲》。山崎理惠子說，台灣跟日本的文化互相影響，在劇場文化上也希望能多有交流，透過劇場，讓台灣跟日本彼此有更深的認識。

阮劇團團長汪兆謙說，「無論多大，都是從小開始」嘉義小劇場戲劇節以實驗、多元、創新為目標，希望透過每一年的表演，有更多的劇場故事因嘉義而被創造、匯聚，且讓嘉義不受限於台灣，成為生養亞洲劇場故事的城市。

阮劇團表示，邀請全臺各地鄉親朋友本周五、六、日共同來嘉義縣表演藝術中心觀賞演出，學生購票享 85 折優 惠，詳細演出內容及購票資訊請查詢「兩廳院售票網」或洽阮劇團 05-2255898。

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