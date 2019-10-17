苗栗火車站後站機車違停嚴重，為警方稽查取締重點。（何冠嫻攝）

解決苗栗火車站違停亂象，苗栗縣議員余文忠邀集相關單位會勘評估。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府提升苗栗火車站環境品質，執行東西站及周邊環境再造工程。另為解決前、後站計程車、機車違停亂象，17日縣議員余文忠會同相關單位會勘評估，爭取增設計程車停等區與機車格，還給用路人安全行走空間，並保障騎士與計程車業者停等權益。

苗栗火車站汽機車違停狀況嚴重，余文忠與縣議員楊明燁、張志宇17日會同縣府、警方等相關單位，研議解決方案。余文忠指出，火車站前站東側已規畫計程車招呼站，但為有效解決計程車排班分流，盼能在為公路與建中街，增加計程車停等區，並解決後站機車占據人行道等違停嚴重問題。

後站人行道遭機車霸占，用路人行走安全充滿疑慮。（何冠嫻攝）

縣府水利處城鄉發展科長何明龍說明，欲在前站增加計程車待客區，礙於交通法規限制與街道儲車空間，坦言有一定困難，將與相關道路管理與管轄單位審慎研議。

針對後站機車停放問題層出不窮，余文忠表示，可將英才路側使用率較低的汽車停車格，改設機車停車格，還給民眾與遊客行走空間。何明龍指出，後站旁既有的停車場也可增設機車停放空間，將與公所協調並交由相關單位評估處理，以根治長久以來的交通問題。

解決交通亂象，提升苗栗火車站景觀（何冠嫻攝）

(中時 )