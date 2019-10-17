空軍司令部今(17)日下午表示，前(106)年11月7日晚間於臺灣北部空域失聯之幻象2000-5型戰機(機號2040)，日前在國家實驗室海科中心協助下，已於事發海域尋獲該戰機飛行紀錄器(FDR) 。有關尋獲之飛行記錄器將送回原廠判讀，以釐清肇因，但空軍司令部進一步表示，當時組成的「1107專案」已完成任務，未來將停止水下打撈作業。

106年11月7日晚間空軍新竹第三聯隊一架編號2040，由上尉何子雨駕駛的的幻象2000-5型單座戰機，進行夜航訓練時，雷達光點於基隆北北東90浬處在雷達上消失，經過近2年仍無法找到何子雨及機黑盒子。空軍今天宣布，已經於失事海域打撈到黑盒子，並將在近日內送往法國原廠進行鑑，釐清失事原因。

空軍司令部在2017年11月7日幻象戰機失事當天，立即組成「1107專案」，迄今從未間斷及放棄，搜尋費用高達千萬。就在失事將屆滿2年之際，終於成功尋獲俗稱「黑盒子」的飛行記錄器。原本空軍承諾要繼續打撈戰機殘骸，但今天卻宣布停止打撈作業，頗令人意外。

(中時電子報)