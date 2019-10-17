新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。（吳康瑋攝）

新北市政府推動遠距智能全人醫療照護計畫，以科技來輔助偏鄉的老人醫療照護，並率先在貢寮、烏來兩地衛生所，成立示範據點，醫師可透過視訊來會診，並以無人機送藥等，讓長輩得到第一時間的醫療服務。

新北市長侯友宜17日到貢寮衛生所支持「新北醫動養-遠距智能全人醫療照護」，他指出，8年前剛接市長時，65歲以上老年人口僅34萬人，至今已來到57萬人，而成長的老年人口，都集中在偏鄉，而且很多長輩行動不便，甚至必須讓里長來幫忙送藥。

侯友宜表示，老年人口在患病後，因行動不便，容易讓病情惡化，並且偏鄉醫療資源不足，僅靠衛生所完全無法解決民眾的醫療需求，他希望可以透過科技讓醫療品質提升，並把遠距醫療做好。

新北市衛生局長陳潤秋指出，在衛生所導入智能科技設備，可以連結大醫院為民眾在線上看診，減少病情拖冗的問題。她更表示，新北市規劃的遠距醫療照護，另外也希望將有慢性病的個案加強管理及到宅醫療護理等4大面向。

目前已與汐止國泰、新店耕莘合作，後續將增加合作醫院的陣容，會診情況將以病人病情迫切度為最優先考量，視成效再擴大至其他科別。

衛生局也與台北醫學大學合作，來試辦無人機送藥，侯友宜指出，除了貢寮、烏來，未來4年還會擴大到石碇、坪林、雙溪、平溪，他期盼，在短期可以拉近城鄉資源差距，並解決偏鄉地區高齡社會所面臨的醫療照護困境。

(中時 )