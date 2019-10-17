桃園市第9家庇護工場「晨揚洗衣庇護工場」17日開幕，桃園市長鄭文燦表示，晨揚國際事業公司從2011年開始，就獲得市府、勞動部獎項，這次成立庇護工場鼓勵身障者直接就業。

為了慶祝開幕，晨揚洗衣庇護工場到今年年底，也推出個人洗衣7折、團體洗衣5折的優惠。目前桃園9間庇護工場包含伊甸烘培咖啡屋、沁心小站庇護餐坊、樂桃桃咖啡簡餐坊、桃園市府庇護商店、桃園南門庇護商店、美好庇護工場、樂桃桃汽車美容坊、亮翌洗衣庇護工場、晨揚洗衣庇護工場。

(中時 )