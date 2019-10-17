桃園第9家 晨揚洗衣庇護工場開幕 17:592019/10/17 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市第9家庇護工場「晨揚洗衣庇護工場」17日開幕，是桃園第9家庇護工場。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市第9家庇護工場「晨揚洗衣庇護工場」17日開幕，桃園市長鄭文燦表示，晨揚國際事業公司從2011年開始，就獲得市府、勞動部獎項，這次成立庇護工場鼓勵身障者直接就業。 為了慶祝開幕，晨揚洗衣庇護工場到今年年底，也推出個人洗衣7折、團體洗衣5折的優惠。目前桃園9間庇護工場包含伊甸烘培咖啡屋、沁心小站庇護餐坊、樂桃桃咖啡簡餐坊、桃園市府庇護商店、桃園南門庇護商店、美好庇護工場、樂桃桃汽車美容坊、亮翌洗衣庇護工場、晨揚洗衣庇護工場。 (中時 ) #庇護 #庇護工場 #洗衣 #桃園 #開幕 也許您會感興趣 推薦閱讀 拓點＋會員增 喬山力山柏文Q4營運衝 04:102019/10/14 證券．權證 辜董又來了！ 職棒、亞錦賽接力加油 20:302019/10/14 體育 上洋跨足海外市場 營運樂觀 18:162019/10/15 財經 南科考古館開幕日免費參觀 黃偉哲籲遊客發揮公德心 18:442019/10/15 生活 水溫維持這溫度 除臭效果最佳 22:012019/10/15 生活 全運會在桃園 19日開幕 22:152019/10/16 體育 ATC茶飲俱樂部插旗台中五期大墩路商圈 08:152019/10/17 財經 這張菜單超強大 可變化出上萬種早午餐 08:372019/10/17 旅遊 智崴攜手美商插旗冰島 世界最北飛行劇院開幕 12:402019/10/17 財經 燒肉Like進軍新北 50元銅板價購牛五花套餐 15:152019/10/17 生活 生活熱門新聞 中研院主導查蔡論文真假？廖俊智回應了 - 生活 - 旺報 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 經理失業老婆跑了 轉戰Ubereats與妻重逢...結局神展開萬人傻眼 - 生活 又是士林夜市！這食物她點2份竟收600 網一看氣炸 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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