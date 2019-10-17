全國運動會聖火傳遞從桃園市府前出發，將繞行13個行政區。（甘嘉雯攝）

全國運動會聖火傳遞從桃園市府前出發，將繞行13個行政區。（甘嘉雯攝）

「108年全國運動會─桃園13區聖火傳遞起跑儀式」17日於府前廣場舉行，聖火傳遞繞行全台22縣市聖火傳遞回到桃園市府廣場，接下來一連兩天聖火將在桃園13行政區間傳遞，市府也在各區準備加油點，讓各區展現自我特色。

今年市府以全國一同參與為主題，加入品牌化、流行化等元素，吸引更多年輕人目光，全運會聖火傳遞儀式桃園區聖火隊由優秀田徑、游泳及跆拳道運動選手組成；蘆竹區的聖火隊成員包括南崁高中射擊隊、南崁國中壘球隊、光明國中田徑隊及南崁國小獨輪車隊；觀音區則由2018印尼雅加達亞運獲卡巴迪銅牌的黃毅紜選手帶領優秀的選手們傳遞聖火。

楊梅區聖火隊也由田徑、柔道及角力好手組成；八德區的聖火將由榮獲107學年度乙級排球聯賽冠軍的八德國中排球隊接下；另龜山區、中壢區及平鎮區也分別派出稱霸全國、征戰國際的龜山國小少棒隊、新明國中青少棒隊及平鎮高中青棒隊等擔任聖火隊成員，充分體現桃園「挺運動」的精神。

市長鄭文燦指出，市府特別修訂「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，將個人項目金牌獎勵金從25萬元提高為32萬元，團體項目金牌獎勵金也從12萬元提高為15萬元，鼓勵桃園選手爭取榮耀、展現最好的一面。此外，全運會賽事期間正值桃園農業博覽會展期，也歡迎所有選手及隊職員到農博參訪，汲取更多環境教育知識。

(中時 )