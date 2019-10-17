桃園市天然水環境多，有6成水環境依靠水環境巡守隊協助維護、巡視，從2016年開始環保局招募巡守隊，今年6月再招募9支生力軍，總隊伍達到66隊，隊員人數有2483人，成為全國最高。今天桃園市長鄭文燦也為新的水環境巡守隊授旗，歡迎一起守護桃園水環境。

鄭文燦表示，水環境巡守隊守護河川及溪流，除每月巡檢外，平時自辦理淨溪活動，執行水質監測、生態保育、教育宣導等工作，歡迎企業、學校、民間團體共襄盛舉，踴躍加入水環境巡守隊的行列。

(中時 )