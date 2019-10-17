桃園水環境巡守隊 再添9生力軍 17:462019/10/17 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市天然水環境多，有6成水環境依靠水環境巡守隊協助維護、巡視，從2016年開始環保局招募巡守隊，今年6月再招募9支生力軍。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市天然水環境多，有6成水環境依靠水環境巡守隊協助維護、巡視，從2016年開始環保局招募巡守隊，今年6月再招募9支生力軍，總隊伍達到66隊，隊員人數有2483人，成為全國最高。今天桃園市長鄭文燦也為新的水環境巡守隊授旗，歡迎一起守護桃園水環境。 鄭文燦表示，水環境巡守隊守護河川及溪流，除每月巡檢外，平時自辦理淨溪活動，執行水質監測、生態保育、教育宣導等工作，歡迎企業、學校、民間團體共襄盛舉，踴躍加入水環境巡守隊的行列。 (中時 ) #環境 #巡守隊 #桃園 #鄭文燦 #守護 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸營商環境 列全球改善最佳20國 04:092019/10/13 兩岸新聞 堅持檸檬汁去腥 守護家的味道 04:092019/10/13 生活新聞 極簡保養守護敏感肌膚 01:012019/10/13 時尚消費 中職》恰恰太會打被追平 陳禹勳守護神位置不變 16:432019/10/13 體育 警犬訓練所爆虐狗 村長控鄭文燦包庇結拜兄弟 12:392019/10/14 社會 蔡英文：每天要求自己守護國家的主權 13:202019/10/14 政治 濕地目擊豹玩瓶子 這一幕讓人心碎 17:272019/10/14 日常 守護嘉義沿岸 熱血青年自發淨灘活動 14:282019/10/15 生活 受惠於政策面及低利環境 台股第四季可望再創佳績 14:502019/10/15 財經 埔里鎮長邀各級學校校長座談 盼由教育著手力行美麗城鎮 17:352019/10/17 生活 生活熱門新聞 中研院主導查蔡論文真假？廖俊智回應了 - 生活 - 旺報 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 經理失業老婆跑了 轉戰Ubereats與妻重逢...結局神展開萬人傻眼 - 生活 還原一條線比基尼幕後真相 男友曝：她崩潰了 - 生活 又是士林夜市！這食物她點2份竟收600 網一看氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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