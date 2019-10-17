百年北港牛墟舊址整治後尚未啟用。（張朝欣攝）

位於雲林縣北港鎮北港溪畔的百年牛墟市集，因河川整治去年7月移至鎮內1處私人土地，但本月29日土地租約將屆，若無法遷回舊址，百年牛墟恐將散市消失，17日第5河川局強調已與鎮公所等相關單位協商，將盡速重現牛墟原貌。

立委蘇治芬與前北港鎮長張勝智向水利署爭取「北港溪魅力河段」工程，去年7月動工，其中包括北港牛墟環境整治，牛墟承租單位北港鎮農會因此將牛墟遷至市郊民樂路1處空地，經過1年多營運，本月底土地租約到期，但舊牛墟卻遲遲無法啟用，引發民眾與攤販關切。

在牛墟設攤10餘年的蘇姓攤販表示，北港牛墟自清代起已有百年歷史，每逢國曆3、6、9牛墟日吸引眾多人潮，是目前全台僅存3處牛墟之一，這1年來雖移至新址，人潮依舊不斷，若不設法盡速銜接，百年牛墟恐將因此消失。

北港鎮長蕭永義指出，目前「北港溪魅力河段」工程已完工，但尚在複驗中，若河川局無法趕在本月底完成驗收，攤販將無法遷回舊牛墟，鎮內現今也找不到合適地點做為臨時牛墟，有人建議暫時遷至文仁夜市，但其面積太小且停車不便，有待商榷。

北港鎮農會理事長蔡清波認為百年牛墟傳承台灣牛的文化，不是一般傳統市集，一定要設法加以傳承保存，農會有意願繼續承租，希望河川局盡速啟用舊牛墟。

民眾說，牛墟不僅是在地人喜愛的早市，也吸引許多外地遊客造訪，對於地方經濟發展有很大的幫助，目前牛墟雖已沒有牛隻的身影，卻演變成極具特色的庶民市集，絕對不可任其消失。

(中時 )