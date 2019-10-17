一名剛從軍中退役的C男子，去年在交友網站認識一名13歲少女，2人聊天時互以老公老婆相稱，C男不時以「讓老公提振精神」為由，勸說少女拍裸照與下體照供他觀賞，甚至休假時還在速食店廁所大玩四腳獸遊戲，少女母親得知後，假扮少女與C男相約見面，並報警當場抓人。

據了解，C姓男子去年透過交友軟體認識13歲少女後，發揮舌燦蓮花功力，將涉世未深的少女唬得一愣一愣，甚至想要嫁給他當老婆。

C男因為在軍中生活無聊，經常勸少女要傳些特殊的影音讓他提振精神，而且最好是自拍裸照或是下體照片這樣他會更為振奮。未料少女竟然天真的自拍裸照與下體照傳給C男振奮當兵精神。

此外C男休假時，經常約少女出遊，但是C男卻耐不住，多次猴急的帶著少女，當場就在速食店內的廁所大玩四腳獸遊戲，玩起不戴套內射。少女事後擔心可能懷孕，更怕C男將他的自拍影片及照片放上網路，不得已告訴媽媽已經被C男破處。

少女母親聽聞女兒不但被「上」了，還免費奉上裸照當場崩潰大怒，於是趁著C男休假時，用女兒手機約C男外出見面，然後親自帶著警察上陣赴約，未料不知大難臨頭的C男竟然還約在摩鐵見面，當場被少女母親活逮。

再C男求情下，少女母親考量C男願意賠償50萬和解，也不想讓C男還沒出社會就進監獄，願意原諒C男行為，但C男仍遭判1年10月有期徒刑，但准以緩刑5年。

(中時電子報)