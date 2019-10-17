「緊急求生吸濕水壺」在熱愛戶外運動風潮下，特別的吸睛。（吳敏菁攝）

無人行動商店車也駛出了，杯墊還可以加熱！諸多創意生活的發想，讓人拍案叫絕，也促進生活更精彩，建國科技大學師生今年參加「2019日本東京JDIE設計、創意暨發明展」、「2019韓國WiC世界創新發明大賽」、「2019澳門國際發明展」等三大發明展，金光閃閃、大放異場，共獲得9面金牌、6面銀牌、1面銅牌、6面特別獎及1面大會最佳發明獎。

17日建國科大30多位發明展得獎師生齊聚一堂，歡慶得來不易的榮譽。建國科大校長江金山表示，研發創新讓文明不斷的推進。推動「以賽促訓」，師生國際競技場為國爭光，得獎作品已陸續商品化，進入民眾生活之中。

這次「2019日本JDIE設計、創意暨發明展」得獎作品中由曾憲中副校長、鄭澤明教授指導學生蕭予哲、何富麟、江秉宸、董昕儒研發的「新型高散熱式汽車排氣尾管防護套結構」、「主動式散熱之發光二極體汽車頭燈」，洪珨隆教授指導學生林紹謙、王威淳研發的「具水資源擷取功能之無人載具」，共獲得3面金牌。

「2019韓國WiC世界創新發明大賽」中「車輛黏耦式防滑差速器之散熱結構」、「具高散熱馬達風扇之彩繪LED燈」、「節能加熱杯墊」、「無人行動商店車」各獲得1面金牌。

「2019澳門國際發明展」中，教授曾憲中、鄭澤明指導學生江秉宸、蕭予哲、林宗賢「具金屬發泡材之太陽能熱交換器」獲將金牌獎、大會最佳發明獎與澳門特別獎，副教授王俊傑指導學生林泓棋、賴紹洧、陳宥鋐研發的「緊急求生吸濕水壺」各獲得金牌獎與澳門特別獎。

「緊急求生吸濕水壺」在熱愛戶外運動風潮下，特別的吸睛，王俊傑說發想來自台灣多地震，造成建築物倒塌，人員如陷在裡面，最缺水份的補充，發明這項裝置是吸取空氣中的氧與氫混合成水滴，立即脫水解決燃眉之急，對喜愛野外活動的現代人也增加了一項求生裝備。

(中時 )