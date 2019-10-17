英國首相強森17日前往歐盟參加領袖峰會，準備提出脫歐協議草案，求取布魯塞爾諸公的認可。怎料北愛爾蘭民主統一黨(DUP)與英國保守黨協商後，仍然表態無法接受強森版的北愛與愛爾蘭邊界方案。這場脫歐大戲能否在10月底落幕，目前看起來更加悲觀。

DUP聲明表示，就目前情況而言，該黨無法支持強森的脫歐計畫。假如強森想要趕在10月31日之前讓英國國會支持脫歐，DUP的支持必不可少。然而此刻DUP表態拒絕，正前往歐盟的強森猶如挨了一記悶棍。

DUP黨魁佛斯特女士與副手達斯17日聲明說，目前該黨還在與英國政府商討，「但就目前情況來說，我們無法同意協議中有關海關與(北愛爾蘭)同意權的規定。況且協議中加值稅(VAT)的內容也不夠清楚」。

聲明指出，「我們會繼續和政府攜手努力，希望取得在北愛爾蘭行得通、合乎情理，還能保護英國經濟體與憲法完整性的協議」。

(中時 )