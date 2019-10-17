「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案，今年6月經由通部航港局、台灣港務公司、以及高雄市政府都發局等3機構，協調、同意並完成開發20工區32.4公頃的港灣土地的開發協議書內容，卻因交通部遲未點頭而延宕，立委童惠珍等人連署提案，要求交通部1個月內給答案。

高雄都發局17日表示，童惠珍等多位立委連署提案指出，高雄港區土地開發公司成立迄今2年多，終於推出「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案，交通部航港局、台灣港務公司及高雄市政府都發局，三方歷經半年協調，三方原則同意並完成協議書內容，唯待交通部奉核及航港局、台灣港務公司簽定用印。

都發局說，由於開發進度延宕，立委提案，請土開公司及港務公司依據交通部要求，於一週內提出財務效益等補充說明至航港局，航港局一個月內完成三方協議書簽訂，以加速高雄港灣土地開發及招商引資，振興高雄港及地方發展，並提升港務公司及土開公司營運績效，創造在地就業機會。

高雄都發局長林裕益表示，「高雄多功能經貿園區第20工區」開發案，位於高雄1到10、16到18、以及21號碼頭，總面積32.4公頃，也是高市府規劃「愛情摩天輪」招商預定區位。

林裕益指出，「20工區」預估開發規模超過100億元，可創造在地8,000個就業機會，是高雄港區最精華地帶，根據港務公司委託土開公司所提開發計畫，原開發期程應在今年第4季即可對外招商引資開發，但因交通部未表同意，航港局、港務公司遲遲不敢與高雄市政府簽定用印三方協議書，致開發受阻停滯，導致高雄港區招商進度落後超過半年以上。

他說，港市為了合作開發高雄港區，成立土開公司至今，已邁入第3年，「20工區」開發面積卻不到3％，實在不解。既然開發計畫已核定，好不容易港區開發契機，終露曙光，三方協議卻「卡在交通部」，動機令人可議，希望交通祁決策不要有政治考量。

高雄都發局表示，高市府為了協助港區開發，期間配合加速行政作業，去（2018）年9月即審查通過港務公司開發計畫，並於同年12月底同意協議書內容。今（2019）年3月航港局卻突然要求調整協議書改為「三方簽署」，高市府也配合協調，在今年5月底達成三方共識，於今年6月25日函覆核定同意簽署三方協議。

都發局表示，「20工區」屬於都市計畫「特定文化休閒專用區」，依規定允許使用開發的項目非常多，包括水岸遊憩設施、大型遊憩設施（遊樂園）、百貨超市業、大型購物中心、觀光及旅遊服務業（旅館業）、餐飲業、休閒、娛樂服務業（酒吧業、夜店業）、會議中心、企業營運總部、藝術館、博物館、科學館、水族館、音樂廳、歌劇院、電影院、藝文業等，幾乎所有高產值產業，都可進場投資開發，當然也包括「愛情摩天輪」，非常適合在該區開發。

(工商 )