張姓男子為替朋友向一名女子討債，竟夥眾毆打對方，逼簽本票，還將被害人拘禁在套房，恫嚇逼迫發生性關係抵債不成，竟強行性侵，張男刑事判決有罪後，被害人提民事求償，台北地方法院民庭審結，判張男應給付精神撫金等60萬元，並返還兩張各31萬元本票；張男同夥崔男、卓男各判賠10萬元。本案可上訴。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

張姓男子等人，2016年8月21日凌晨在台北市某酒店包廂飲酒，與被害女子協商30多萬元債務如何處理，張不滿對方欠債已久，對她潑酒、吐口水、掌摑，還另持麥克風毆打她的頭部，脅迫簽下本票。

不久，張同夥崔男，將被害人帶往德惠街民宅看管，同日下午張將被害人帶到林森北路另一處拘禁，對被害人表示如果發生性關係就可抵債，「妳可現賺1萬元，從妳的債務扣掉」。因被害人不從，張仍對她性侵得逞。

刑事部分，張男被依強制性交罪判刑3年6月。崔、卓、詹姓等3名共犯分依剝奪行動自由罪、強制罪、傷害罪，都判可易科罰金的6月以下徒刑。被害人民事部分，因身體、健康、自由等遭受侵害，依民事侵權關係，向張男等3人求償。

北院民庭法官認為，張等人侵害被害人權利，衡諸社會一般觀念，精神上應受有相當痛苦，可請求賠償精神慰撫金，審酌雙方經濟狀況，判張應給付60萬元並返還2張各31萬元本票；崔及卓男各賠10萬元。

(中時 )