8至10月旅遊高峰，台東縣湧進大量遊客，也衍伸出多樣問題，有11人遭野生動物或是貓狗咬傷到院求診，依醫師診斷或傷患要求，公費或自費施打狂犬病疫苗；院方初步推估，施打疫苗個案增多疑似與旅遊高峰呈現正相關。

台東醫院是衛福部疾管署指定接種狂犬病疫苗及免疫球蛋白的專責醫院，今年前7個月獸咬13例，大多為犬貓等動物造成，但8月份開始院方發現，因動物咬傷求治的傷患數量增加。

8月份5例、9月份5例，10月初仍有1例；台東醫院表示，如依動物種類統計，鼬獾1例、錢鼠2例、松鼠1例，獼猴2例，其餘均為家貓家犬或是流浪犬貓；在統計案例當中，遭襲的部位以手腳機率最高，但竟然也有1例肩部咬傷的情形。

台東醫院藥劑科主任范龍昇提醒，暴露後狂犬病疫苗完整的療程需接種4劑，時程為第0天(傷口暴露後接種第1劑當天為第0天)、第3天、第7天和第14天，沒有完成療程可能會造成防護力不足，因此醫護人員都會叮嚀民眾按時報到。

旅遊醫學科醫師陳祚冰更強調，一般民眾因工作、就學、旅遊等需求，出國前往高風險狂犬病國家，建議規劃自費「預防」接種狂犬病疫苗3劑(第0、7、21天)，更重要的是若遭受動物咬傷，回國後仍要追補打2劑。台東醫院再次提醒民眾，外出旅遊仍要注意野生動物出沒，避免接觸遭到攻擊咬傷；一旦發生咬傷情形，即時就醫是最佳對策。

(中時 )