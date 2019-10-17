儘管遇到颱風哈吉貝攪局，2019橄欖球世界盃仍持續熱戰中，雖然有加拿大球員協助比賽城市岩手縣釜石市居民清理風災過後的街道的美談，也有烏拉圭球員夜店鬧事的醜聞，警方已經介入調查，偵訊兩位烏拉圭球員。

日本媒體指出，烏拉圭橄欖球隊球員及隊職員周末前往熊本縣熊本市一家名為「培根蛋（Bacon Egg）」的夜店喝酒，不過兩位球員被指控把飲品灑在DJ設備，捶牆壁和鏡子，以及撕扯一隻玩具熊，監視器還拍到其中一位球員對夜店員工使出橄欖球技巧「擒抱」動粗。

警方並未公布兩位選手的名字，據了解，事發在當地時間周一凌晨，當時店裡大約有200人，夜店老闆打算對鬧事的球員提告，橄欖球世界盃官方了解之後，透露兩位球員事後相當自責，表示：「儘管球員是在私人時間出事，仍要為他們的行為負責、致歉，身為本屆橄欖球世界盃主辦單位，希望這項運動可以傳達好的信念。」

(中時電子報)