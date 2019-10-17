為輔導各縣市政府推動體育運動志願服務業務，教育部體育署於106年開始推動「運動i臺灣-i運動大使團」，透過i運動大使團有組織、培訓、運用等多樣化的推動，落實全民運動知能宣導，進而建立民眾正確運動觀念，讓社會大眾一起培養規律運動習慣，迄今已有超過1萬8000名志工投入運動i臺灣各項活動的服務，為了感謝這些志工的辛勞，體育署將首次於24日舉辦「108年運動i臺灣計畫志願服務表揚」活動。

體育署全民組長呂忠仁表示，這次計有13個縣市政府推薦所屬i運動大使團或志工參與評選，並由桃園市i運動大使團獲選為「特優i運動大使團獎」，另外新北市、桃園市、新竹縣及嘉義縣的i運動大使團志工有5名獲得「i運動大使團傑出志工獎」，在評選各縣市所送大使團及個人志工的推薦資料中，能夠充分感受到他們對於基層運動風氣的推展或是團體的運動指導等都有很大的熱忱，也因為有他們的辛勞付出，各項活動才能圓滿完成。

希望透過表揚活動，讓民眾能更認識體育運動不僅只是參與活動，也可以在各項體育運動活動當中擔任體育運動志工，以付出自我的志願服務方式參與，並期勉未來更多民眾一起加入各縣市的「運動i臺灣-i運動大使團」行列中。

(中時電子報)