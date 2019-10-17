義大世界跨年煙火秀堪稱全台最盛大，今年迎接第11次的跨年，為了給大家全新感受，特別在跨年煙火秀演出前打造無人機燈光秀，12月31日凌晨23點59分再施放999秒大型煙火秀，陪您在火樹銀花的繽紛艷麗中，迎接嶄新光亮的一年。

義大世界於今年跨年特別舉辦「紫耀義大 享樂由你」2020耶誕跨年系列活動，12／31(二)跨年夜施放999秒大型藝術煙火秀，再次以震撼煙火點亮南台灣的夜空，今年更加入科技新亮點「無人機展演秀」，於夜空中表現各類奇幻圖騰，為跨年煙火前帶來最華麗的暖場表演，以壯觀閃耀的光芒為2019劃下完美句點。

此外，跨年前的兩個週末，12／21(六)、12／28(六)更加碼沉浸式展演秀，可近距離在義大世界大草坪欣賞無人機精彩展演外、還有創意特效煙火及酷炫燈光秀，如同置身於歡樂城的超震撼視覺饗宴僅有兩場，皆採憑票入場。

除了活動當天憑樂園當日手章免費入場外，住宿旅客或於飯店餐飲消費滿額皆贈限量門票，義大世界購物廣場則是從11／29(五)起單日消費滿額就可兌換限量門票，送完為止；歡迎大小朋友到義大世界，從耶誕玩到跨年，享樂年底最浪漫的節日氛圍。

(中時 )