為了讓家扶兒可以體驗夾娃娃機的樂趣，彰化家扶中心上周發起募集玩偶活動，本周迅速收到來自全台各地上萬隻玩偶，讓家扶員工直呼，太感動了！娃娃們都好可愛。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心5個服務處同仁全部集合在員林兒少新館，整理近日收到的玩偶，上萬隻娃娃堆疊成一座小山崙，十分壯觀。（謝瓊雲攝）

愛無限大！彰化家扶中心員林兒少新館將於26日落成啟用，有地方業者慨捐2部夾娃娃機台，家扶因而發出募集娃娃動員令，迅速就收到來自全台上萬隻玩偶，主任王震光表示，機台21日送達，組裝完成後於新館啟用當天，正式開放讓家扶兒體驗。

滿滿的玩偶，每一隻都太可愛了！來自彰化、和美、員林、田中和二林等5服務處家扶員工總動員開箱整理，破萬隻大小玩偶，在新館大廳堆成一座小山崙，幾乎要把王震光淹沒，景象十分壯觀。

王震光表示，國慶連假前發出募集玩偶活動，短短一周就有上萬隻玩偶湧入家扶各服務處，為了清點整理，全體員工社工總動員，並雇用3.5公噸貨車將各館收到的玩偶集運到新館，將幾乎都是9成新的玩偶重新以特大號的透明塑膠袋裝袋收納，少數狀況不良的則淘汰丟棄。

王震光說，彰化縣受扶助的大專以下青年、兒少，共有3600多人，為了激勵家扶兒向上，針對所有受贈遊戲機台都制定規則，志工服務時數、考試進步、成績在90分以上者，都可以累計兌換代幣，各服務處的志工、家扶兒，只要有到員林館參加活動，就能向大廳服務台值班老師兌領代幣體驗。

家扶高級事務員林滿麗說，雖然所有同仁們得額外花上很多時間搬運、整理，十分累人，但都深刻感受到社會大眾對家扶兒的愛心與熱情。

她說，目前在員林新館已規劃出一個專屬空間存放這些玩偶，未來將陸續拿出來放進夾娃娃機裡，相信家扶兒童自己親自體驗夾取到這些愛心禮物時，一定會很開心。她也透露，到時候機台的保夾設定門檻會很低，不讓每個努力的孩子空手而返。

(中時 )