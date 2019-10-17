法鼓山為承載健康希望，陪伴偏鄉長者身心都平安，於17日上午在貢寮衛生所捐助醫療福祉車，

法鼓山為承載健康希望，陪伴偏鄉長者身心都平安，於17日上午在貢寮衛生所捐助醫療福祉車，新北市長侯友宜更到場支持，從法鼓山慈善基金會長柯瑤碧手中，接過象徵地方長者醫療的希望之鑰，一同為生命健康的引擎注入活力來加油。

侯友宜指出，貢寮因為離我們新北市最遠，它是在最遠端的東北角，它的醫療資源其實最不足的一個地方，我們光靠一個衛生所的據點是不夠，所以我們必須要靠後勤的醫療資源及醫療車輛的深入，來進一步照顧我們貢寮長輩們的健康。

柯碧瑤表示，貢寮區雖然擁有依山傍海的絕景，但也因此交通不便、缺乏公共運輸，讓地方的長者們容易放棄後續的復健醫療，她也指出，希望透過這次所捐贈的福祉車，讓在地醫護更能顧及山區陡坡地形、人扣老齡化的現況，她說，這福祉車不僅底盤低穩，更裝設有輪椅坡道，連行動不便的長者，都可以輕鬆的搭乘就醫。

法鼓山表示，期盼這輛車體繪有「只要心安，生活就平安」祝福語的福祉車，能成為共量地區長者們的雙腳，平安街宋有需要的人士，只醫療院所接受第一時間的診療，並持續復健療養，同時協助基層醫療及社區健檢等服務，讓這一輛福祉車，走入偏鄉、帶動當地健康及平安的生活。

(中時 )