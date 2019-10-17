34歲女星王麗坤曾演出《美人心計》和電影《西遊伏妖篇》，她與《步步驚心》「14爺」林更新傳過交往，今年8月戀上富商新歡。昨(16日)網上瘋傳她和男友領證，王麗坤火速否認，今陸媒丟出她和男友開心走出民政局照片打臉，質疑兩人領證卻不承認，而王麗坤方面暫時無回應。

外型亮眼的王麗坤有「素顏女神」封號，她和林更新2年前傳出交往，更被爆小倆口同居，今年6月兩人傳出正在籌備婚禮，王麗坤點讚了林更新否認婚事的文章，8月案情急轉直下，王麗坤與新男友合照曝光，昨王麗坤被爆閃婚，她親自回應：「大家比我著急，稍安勿躁哈」，之後又改成：「大家比我著急，還沒，稍安勿躁哈」。

今《百度娛樂》報導，直擊王麗坤和男友昨現身北京朝陽區民政局，當時上午8時多，該處還沒開始辦公，兩人從側門進入，10分鐘後牽手離開，兩人雖戴著口罩卻擋不住幸福心情，王麗坤還蹦蹦跳跳下了階梯，《新浪娛樂》求問民政局王麗坤是辦了何種業務？對方表示：「這涉及個人隱私，不方便透露」。

(中時電子報)