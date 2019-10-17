「紅塵觀音 - 夜琴郎」描述妙善公主和觀音老母的感人故事。（袁庭堯攝）

尚和歌仔戲劇團25週年大戲「紅塵觀音 - 夜琴郎」，無頭人橋段戲劇效果十足。（袁庭堯攝）

「紅塵觀音 - 夜琴郎」將巡迴全台，本週末在高雄文化中心至德堂演出。（袁庭堯攝）

歌仔戲結合華麗道具、舞台聲光效果及優美舞蹈，創造如舞台劇般新感受，尚和歌仔戲團25週年原創大戲「紅塵觀音-夜琴郎」於台北首演後佳評如潮，高雄場將於19、20日於文化中心至德堂登場，華麗嶄新的舞台聲光效果，顛覆傳統歌仔戲的演出形式，帶來全新的戲劇感受。

尚和歌仔戲團在高雄成軍，致力於傳統與創新的跨界融合，曾遠赴美西、法國、新加坡巡演，也曾登上國家戲劇院，作品多次入圍傳藝金曲獎。

「紅」劇以觀世音菩薩示現塵世為點，輔以感人的渡紅塵為線，再以孝道精神為面，點線面的結構佈局，不僅引人入勝，更能感動人心。該劇結合頂尖製作群，有國際專業劇場導演曾慧誠、將傳統歌仔戲曲新編的新銳作曲家周煌翔、燈光魔術師車克謙、打造大型古船的張哲龍老師等人聯手合作，激盪出劇場創意新火花。此外，舞蹈元素豐厚，也是此場大戲的賣點。

團長梁越玲表示，創團25年以來，一直沒忘記「做自己想做的戲」的初衷，更希望提升歌仔戲的表演層次。「紅」劇包含兩個故事，一是妙善公主的動人傳說，一是孝子金大順與觀音老母的感人故事。梁越玲期許，尚和的戲劇能教化人心、對社會有助益。

導演曾慧誠表示，「紅」劇在演繹過程中，透過舞台投影、燈光、大型道具，不僅打造出華麗的歌仔戲舞台，更細心埋入許多解釋義理的小巧思，傳遞善的概念。

屆逢創團25週年，尚和首度挑戰新戲五都巡演，「紅」劇暨台北兩場首演後，高雄場將於19、20兩日於文化中西至德堂登場，之後將繼續前往新北、台中、台南等地巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )