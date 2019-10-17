趙少康與尹乃菁在《觀點》直播中討論韓國瑜要如何贏得明年總統大選。 （圖／擷取自《觀點》Youtube直播）

距離明年選總統還有80幾天，目前韓國瑜民調還輸蔡英文，趙少康指出，選舉就是決定戰場、決定時間、決定主題，韓國瑜要繼續攻擊，不怕被罵、不怕爭議！

趙少康在《觀點》直播中表示，目前離2020總統大選還有80幾天，還有機會，但是策略要用對，選舉就是決定戰場、決定時間、決定主題，要對手到自己的戰場，不是跑到對手的戰場。韓國瑜要蔡英文辯論，蔡英文當然不理他，不理沒關係，就持續攻擊，拋出問題，每日一問蔡英文，蔡英文都不回答就很糗，或每次都用很輕挑的方式回應，搞久了看看。

趙少康認為，光靠國政顧問團是不夠的，國政顧問團是學者，馬英九的閣員，趙少康還重複3次「馬英九的閣員」，尹乃菁笑問「是怎樣？」趙少康說，「就軟趴趴」，「沒有亮點」！

趙少康舉例，若當選總統，40個死刑犯全部槍斃。不過尹乃菁瞪大眼睛，趙少康隨改口，不然陳水扁抓回去關。

趙少康分析，只要有5個這種政見就好了，然後問蔡英文「妳敢嗎？」要有些讓人「有感」的東西！而且不怕爭議，不可能大家都說妳好，一半人贊成一半人不贊成，至少也有一半！不然搞半天，甚麼都沒有。

趙少康也舉過去他選立委經驗，在公園辦政見會，陳水扁親口問趙，「少康兄，你怎不罵我？你怎不罵我？謝長廷票已經沒問題了，你要罵我啊！你要罵我啊！」

因此，趙少康指出，選舉不要怕罵，不要怕爭議，「罵你是幫助你，不罵你才慘！」

(中時電子報)