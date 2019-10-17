陸企承建的肯亞內馬鐵路一期通車 18:522019/10/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 10月16日，在肯亞奈洛比火車站，內馬鐵路一期首班客運列車停靠在月臺上。（照片取自新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸企承建的肯亞內馬鐵路一期通車 。（照片取自新華網） 由大陸企業承建的肯亞奈洛比－馬拉巴標軌鐵路（內馬鐵路）一期工程16日正式建成通車。本次通車的內馬鐵路一期奈洛比至奈瓦沙段全長約120公里，由中國交建以設計、採購、施工、運營維護一體化的EPC總承包方式實施，採用中國國鐵I級標準設計建設，為客貨共線鐵路，客運列車設計時速120公里，貨運列車設計時速80公里。 (旺報 ) #設計 #公里 #馬鐵 #列車 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA的MBA課 04:092019/10/13 論壇廣場 國5塞不停！14點起實施高乘載管制 13:262019/10/13 生活 中國機長VS.南方四賤客 04:102019/10/14 論壇廣場 普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高 08:442019/10/14 國際 香港知專再公布兩影像片段 強調並無刪改剪輯 15:402019/10/15 兩岸 2020金門馬拉松 2月8、9日開跑 20:262019/10/15 生活 西拉雅水庫單車活動 300公里路線仍有名額 11:242019/10/16 生活 5年460名南韓航空公司機師跳槽 八成前往大陸 21:102019/10/16 國際 尼克森影響中國遊說團榮枯 04:092019/10/17 兩岸藝文 迎戰瓩設計獎 穀保家商全力投入 10:072019/10/17 新創意 兩岸熱門新聞 挪威議員提名全體香港人為諾貝爾和平獎候選人 - 兩岸 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 陸租下索羅門一座島嶼 島民憂成陸軍事基地 - 兩岸 陸外交部：2美國人因涉嫌組織他人偷越邊境被刑拘 - 兩岸 時尚名牌又踩雷 中國地圖缺台灣 迪奧遭圍剿 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。