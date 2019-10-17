陸企承建的肯亞內馬鐵路一期通車 。（照片取自新華網）

由大陸企業承建的肯亞奈洛比－馬拉巴標軌鐵路（內馬鐵路）一期工程16日正式建成通車。本次通車的內馬鐵路一期奈洛比至奈瓦沙段全長約120公里，由中國交建以設計、採購、施工、運營維護一體化的EPC總承包方式實施，採用中國國鐵I級標準設計建設，為客貨共線鐵路，客運列車設計時速120公里，貨運列車設計時速80公里。

(旺報 )