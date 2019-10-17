28歲楊姓毒蟲2017年1月間在家中吸食安非他命，隔天無照開著小貨車上路，疑因吸茫後精神混沌，行經中和區中原街口時闖紅燈，撞死待轉區的李姓女騎士，事後還辯稱「不知道藥效會影響開車」；刑事部分，法院判楊男處以6年有期徒刑，民事部分，今再判楊男須賠償200萬餘元，全案可上訴。

判決指出，楊男有多項毒品前科，2015年7月獲縮短刑期假釋出監，之後任職某營養午餐公司的送貨員，2017年1月11日，他躲在家中吸食完安非他命，隔天晚間9時許，開著小貨車上路送貨，不料行經中和區環河路、中原街交岔口時，疑因吸毒後精神混沌、疲倦，不顧眼前紅燈，猛踩油門加速暴衝，撞上待轉區的李姓女騎士。

李女遭撞飛後連人帶車重摔在地，送醫搶救後頭部傷勢嚴重、失血過多，清晨宣告不治。

警方事後採集楊男尿液送驗，確認陽性毒品反應，楊男雖坦承肇事並停留現場報案，但辯稱不知道安毒藥效會影響開車，且吸毒至肇事間已超過24小時。

刑事部分，法院日前依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處楊男6年有期徒刑；民事部分，案發後保險公司先賠償李女家屬，並提訴向楊男求償，新北地院審理後，今再判楊男須賠償200萬餘元，全案可上訴。

(中時 )