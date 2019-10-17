愛國挺韓女星熊海靈，時常在韓家軍社團針對時事議題發表個人觀點，擁有大批粉絲支持。日前熊在高雄國慶升旗典禮上喊「凍蒜」、「總統好」、「韓總統」等字眼，遭人質疑違反行政中立。高市府觀光局代理局長邱俊龍今(17日)答詢時，表示「已決定開罰廠商，金額目前未定」。人在美國的熊海靈透過越洋電話表示「若是蔡英文場子喊總統好，就不會被罰，台灣正面臨綠色恐怖」。

挺韓女星熊海靈遭高市府認定違反行政中立，將開罰。(照片/游定剛 拍攝)

高雄市民進黨市議員李雅慧今(17日)在交通部門市政會上，針對10/9金曲之夜演唱會、10/10國慶日升旗典禮中，台上、台下有人高喊「韓總統」、「凍蒜」、「總統好」等字眼，有違反規定言詞的疑慮，李更質疑「該場活動有高雄市政府經費補助可以這樣?」並詢問承辦單位後續要如何處置?高市府觀光局代理局長邱俊龍則回應「該場活動由市府編列預算舉辦，委外廠商所辦理，保持行政中立是必要的，目前已決定開罰委辦廠商，罰金還未定」。

國慶喊「韓國瑜凍蒜」遭開罰 熊海靈開直播回應

熊海靈目前人和桃園市議員詹江村、杏仁哥昨(16日)剛抵達美國夏威夷，將要參加當地僑胞為韓國瑜成立後援大會，熊(17日)下午接受《中時電子報》記者電訪時氣憤表示「到底要用中華民國哪條憲法來開罰?當天現場有幾萬人高喊總統好，現場氣氛非常嗨，我是喊了總統好，但如果民進黨執意要開罰，我覺得罰我好了，我願意承受一切」。

熊特別強調「如果是民進黨蔡英文的場子，有人高喊總統好，應該不會被罰吧?這就是台灣面臨的綠色恐怖」，熊更透露「我現在人在夏威夷，當地僑胞得知此新聞都感到非常憤怒、不可思議，讓他們更覺得要返台投票」,熊語帶氣憤表示「民進黨就是兩套標準，因為我是支持韓國瑜，如果我支持民進黨大概就不會被罰了，村長和杏仁哥還說，如果我被罰了，他們要幫忙我募款繳罰款」。

(中時電子報)