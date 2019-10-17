2019亞洲棒球錦標賽複賽明日登場，中華隊明晚6點半將遭遇韓國隊，教練團決定由左投陳仕朋先發。總教練李盈南今（17）日分析，韓國隊投優於打，但整體實力不如以往強大，主要是以大學球員為主力，而實力好的高中生會優先選擇職棒，以致大學棒球實力下滑。但中華隊沒有大意的空間，一定要留下勝利。

來自富邦悍將隊的陳仕朋是今年中華隊唯一的中職球員，首次在亞錦賽登板就要對韓國先發，責任重大。教頭李盈南看過牛棚練投的狀況，覺得陳仕朋狀況不錯，投手教練黃欽智也覺得他準備好了，應該沒有問題，臨場不要太緊張即可。

旅美球員林子偉、張育成預賽對日本表現不盡理想，李盈南說，2人受限於所屬球團的規定，對香港之戰不能上場，等於少了熱身賽的機會，以致遭遇強敵日本隊時手腳施展不開。教練團提醒他們，心態上就把對日本那場當成熱身賽，加上近日來與隊友相處氛圍融洽，相信複賽會越打越好，不過明天的比賽棒次會略作調整。

至於複賽的投手安排，李盈南說，原本預定吳昇峰、林鋅杰「雙先發」後天迎戰大陸。但考慮到大陸打線左打者多，有6、7人左右，側投的吳昇峰可能比較不適合，會再與投手教練商議。大致上明天先打完韓國隊，看牛棚用了多少人，再來決定對大陸之戰的投手調度。

(中時電子報)